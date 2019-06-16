Дешевый телефон Xenium E169

За энергоснабжение отвечает батарея емкостью 1600 мАч. Столь внушительная емкость нетипична для обычных кнопочных телефонов, которые, как правило, оснащены аккумуляторами на 1000 мАч.Аппарат обладает фотокамерой с разрешением 0,3 МП, фонариком на светодиодах и проигрывателем музыкальных треков. В нем есть слот расширения для карт памяти microSD и два слотам для SIM-карт.Аппарат представлен классической формой моноблока. Экранная панель обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей. Размер диагонали составляет 2,4 дюйма.Это телефон Philips Xenium E169 с физическими кнопками.Стоимость новинки составит 1990 тысяч рублей.