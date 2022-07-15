Дебют электрического пикапа Radar RD6 состоится этой осенью

Geely официально представила свой первый электрический пикап, модель получила название Radar RD6.

Radar RD6 выглядит как классический пикап, ничего сверхъестественного. Наряду с самим пикапом Geely предложит ряд фирменных аксессуаров для туризма, таких как кемпинговый холодильник и многое другое.

Пикап RD6 будет намного дешевле пикапа Tesla и других американских электропикапов. Мощность базовой версии с задним приводом составит около 200 л.с., топовая полноприводная версия получит двигатель с мощностью 400 л.с. По некоторым данным, пикап обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. Максимальный запас хода автомобиля составляет 600 км.

Полноценная премьера пикапа состоится в Китае 9 сентября, там же будут объявлены цены и полные характеристики.