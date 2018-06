Дебютировал телезум-объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM стоимостью в 2100 долларов. Новинка Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM обладает ультразвуковым мотором кольцевого типа. Конструкция аппарата включает 23 элемента в 19 группах. Минимальное расстояние фокусировки равно 1,2 м, фокусное расстояние: 70–200 мм, максимальная диафрагма составляет: f/2,8, а минимальная диафрагма: f/32. Старт продаж новинки Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM ожидается в августе этого года.