Дебютировал новый аксессуар для смартфонов Insta360 Nano S

Состоялся анонс нового аксессуара для смартфонов Apple iPhone под названием Insta360 Nano S. В гаджете применены датчики Sony, а также аппарат предназначен для осуществления панорамной фото- и видеосъёмки с углом охвата 360 градусов. Камера подсоединяется непосредственно к разъёму Lightning смартфона или фаблета iPhone. Устройство позволяет записывать видеоматериалы с разрешением 3840 * 1920 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 800 мА.ч. Приобрести новинку Insta360 Nano S можно за 240 долларов США.