Дефицит на процессоры Intel никуда не денется

2019-08-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Intel; [84]
Аналитики рынка компьютерного железа довольно долго жаловались на компанию Intel, которая из-за своих каких-то внутренних проблем не смогла производить процессоры в нужном количестве и тем самым вызвала дефицит на рынке. Теперь же эти аналитики уверяют, что дефицит сохранится вплоть до конца 2020 года, а только потом, когда компания освоит новые технологические процессы, можно будет говорить о новом уровне производства. Сейчас эта информация кажется слишком туманной, так как компания Intel не рассказывает о новых технологиях и новых процессорах, а это значит, что ничего в ближайшем будущем нам не покажут. Это большой недостаток, так как AMD уже во всю наступает на пятки и хочет отобрать у конкурента серьезную часть рынка.


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