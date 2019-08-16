Дефицит на процессоры Intel никуда не денется

Аналитики рынка компьютерного железа довольно долго жаловались на компанию Intel, которая из-за своих каких-то внутренних проблем не смогла производить процессоры в нужном количестве и тем самым вызвала дефицит на рынке. Теперь же эти аналитики уверяют, что дефицит сохранится вплоть до конца 2020 года, а только потом, когда компания освоит новые технологические процессы, можно будет говорить о новом уровне производства. Сейчас эта информация кажется слишком туманной, так как компания Intel не рассказывает о новых технологиях и новых процессорах, а это значит, что ничего в ближайшем будущем нам не покажут. Это большой недостаток, так как AMD уже во всю наступает на пятки и хочет отобрать у конкурента серьезную часть рынка.