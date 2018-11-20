Dell Alienware Aurora для геймеров и профессионалов

В последнее время крупные бренды стали активно продвигать свои готовые игровые или рабочие системы. Далеко не каждый геймер или дизайнер может собрать компьютер самостоятельно, это дело для профессионалов. Например, можно приобрести компьютер Dell Alienware Aurora, который выглядит стильно и позволяет вам обзавестись повышенной производительностью за вполне разумные деньги. И это уже готовый компьютер на Windows 10, который вы просто подключаете к питанию и монитору, после чего можно спокойно включать его и работать. Не нужно думать о совместимости компонентов и прочих деталях, это вам не нужно — компьютер работает прямо из коробки. Думаю, такие продукты будут пользоваться спросом довольно долго, особенно благодаря возможности кастомизации прямо на официальном сайте.