Dell G5 стоит 629 долларов

Компания Dell вновь ударила по геймерам, выпустив на рынок очень продвинутое решение под названием Dell G5. Это достаточно производительный игровой компьютер, который поставляется в сборе. Это значит, что прямо из коробки ваш компьютер будет готов к работе и вы сможете играть в игры, запускать программы и все в таком духе. Для тех, кто не может самостоятельно собрать компьютер из компонентов, а это достаточно сложный процесс, требующий определенных навыков и опыта, это отличная возможность за вполне разумные деньги получить крутой игровой компьютер. Dell G5 продают за 629 долларов в базовой комплектации, но производитель уверяет, что вы сами можете улучшать систему, меняя процессор, видеокарту и прочие компоненты. Такой себе конструктор.