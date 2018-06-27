Dell Precision 5720 для профессионалов

Многие пользователи думают, что на современном рынке из профессиональных платформ для работы есть только iMac. На самом же деле вариантов намного больше, просто пользователи об этом не догадываются. Например, новинка Dell Precision 5720 создана специально для профессиональной деятельности — вы можете монтировать видео, работать с фотографиями или звуком, обрабатывать большие объемы данных, редактировать тексты и так далее. Отличная платформа для работы без лишних проблемы. Вы просто покупаете моноблок, ставите на рабочем столе и получаете необходимые возможности для деятельности. Естественно, производитель дает вам возможность настраивать свой компьютер перед покупкой, чтобы вы платили исключительно за необходимую производительность. Советую присмотреться.