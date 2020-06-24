Dell готовит игровой компьютер

Компания Dell очень хорошо себя чувствует на рынке компьютеров, так как это крайне популярный производитель и в США компания продает просто море компьютеров всех видов и форматов. Теперь компания официально анонсировала линейку компьютеров XPS, которые будут именно настольными игровыми системами с видеокартами Nvidia RTX. То есть, производитель планирует тоже, как Corsair, например, выпускать полностью готовые решения для геймеров, которые хотят просто взять компьютер, подключить к нему монитор и получать удовольствие от игр, ничего более. Ожидаем полноценного анонса такого компьютера, узнаем его цену и тогда можно будет говорить о каких-либо еще бонусах, преимуществах и так далее. Вопрос только в стоимости для России.

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