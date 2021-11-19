Демо-версия Humankind предлагает 100 ходов бесплатно

Некоторое время назад разработчики из относительно молодой студии Amplitude Studios официально представили стратегию Humankind — она, что вполне естественно, во многом похожа на Civilization, даже выглядит внешне похожа на своего старшего брата, но при этом оценки критиков оказались заметно ниже того, что мы ожидали. Соответственно, многие игроки, которые ранее видели только скриншоты и трейлеры проекта, задались вопросом о том, стоит ли приобретать данную стратегию, если она, судя по комментариям, достаточно спорная. Достаточно ли она хороша, чтобы тратить на нее ваши деньги, особенно если вы не обязательно являетесь преданным фанатом жанра 4X-стратегий? Новая демоверсия в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store подразумевает, что теперь вы можете узнать ответ на этот вопрос, не тратя на это никаких денег.

Дело в том, что демоверсия предлагает 100 ходов игры и три исторические эпохи — неолитическую, древнюю и классическую — с 14 различными культурами (из 60 в полной игре), которые объединяются в уникальные цивилизации. И, как и в полной версии игры, игроки в демо-версию смогут создавать свои собственные карты и делиться ими с сообществом Humankind. И если вы покопаетесь в демоверсии, вы также можете приобрести Humankind в Epic Store (но не в других цифровых магазинах по какой-то причине) со скидкой 20% — это 40 долларов за стандартную версию или 48 долларов за Deluxe-версию, в которую входит DLC-пакет Notre Dame. Довольно интересное предложение на самом деле.
Комментарии и отзывы Humankind
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