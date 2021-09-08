Демоверсия eFootball 2022 стартует в сентябре

KONAMI объявила, что ее новая игра eFootball 2022 стартует 30 сентября на ПК и консолях нового поколения, но это будет всего лишь демоверсия. eFootball 2022 представляет собой бесплатную игру, впервые представленную во франшизе. eFootball — то игровая среда, в которой вы на основе наилучших в мире футбольных команд создаете собственную команду мечты, подписывая и развивая футболистов по своему усмотрению. Основательно подготовившись, вы сможете помериться силами с соперниками со всего мира, участвуя в увлекательных соревнованиях. Игра включает в себя новые режимы игры, обширную базу игроков и команд и многое другое.

Дата официального релиза не раскрыта.

Комментарии и отзывы eFootball 2022
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