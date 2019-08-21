Denuvo хочет защитить мобильные игры от пиратов с помощью Mobile Game Protection

Denuvo уже усложнила жизнь пиратам на PC, а теперь готовится искоренить пиратство на мобильных платформах.

Если верить Denuvo готовит Mobile Game Protection, с помощью которой компания хочет побороть пиратство и читерство. Новая система должна улучшить игровой опыт честных геймеров и помешать хакерам вмешиваться в геймплей или менять саму игру.

Denuvo усложнила жизнь не только пиратам, но и геймерам. Игроки проводили исследования и выяснили, что антипиратская защита ухудшает производительность игры, влияя на скорость загрузки. Компания учла ошибки и обещает, что Mobile Game Protection не будет вредить геймерам. По словам разработчиков, программа не будет вмешиваться в исходный код и применяется без дополнительных операций.

Denuvo Mobile Game Protection предлагает настраиваемые уровни защиты, интеллектуальное обнаружение уязвимостей и root-прав, анти-перехват, виртуализацию и проверку целостности.