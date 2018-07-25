Десктоп Acer Nitro N50-100 на процессоре AMD Ryzen 5 2500X появился в продаже

На словенском сайте Acer появилось описание настольного ПК Acer Nitro N50-100, которое интересно тем, что включает еще не анонсированный процессор AMD Ryzen 5 2500X. Предполагается, что анонс 12-нанометровых четырехъядерных процессоров AMD Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X состоится до конца июля вместе с системными платами на чипсете AMD B450. Что до Acer Nitro N50-100, то он также оснащается видеокартой Radeon RX 580, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, SSD объемом 256 ГБ и HDD объемом 1 ТБ. Его цена составляет 943,5 евро.