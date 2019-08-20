Десктоп Aurora R9 и его функции

Поддерживается установка модуля Intel Optane и двух твердотельных накопителей NVMe в слот M.2 (PCIe) ёмкостью до 2 ТБ каждый, а также SATA HDD (до 2 ТБ, 7200 об/мин). За графические возможности игрового системника в максимальной комплектации отвечают две NVIDIA GeForce R TX 2080. Список сетевых интерфейсов новинки включает модули Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2 MIMO) и Bluetooth 5.0. За возможности проводных подключений отвечают порты USB 3.0 Gen 1 Type-A и Type-С, USB 3.1 Gen 2 Type-A и Type-С и DisplayPort 1.2.Десктоп Aurora R9, несмотря на сравнительно компактные габариты, обеспечивает удобный монтаж и хорошее охлаждение всех компонентов за счёт модульной конструкции. В зависимости от конфигурации, десктоп оснащается блоком питания мощностью 460 или 850 Вт и процессором Intel вплоть до флагманского Core i9-9900 K, объём оперативной памяти новинки (HyperX Fury DDR4-3200) составляет до 64 ГБ.Стоимость новинки составит 970 долларов.