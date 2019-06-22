Десктоп с 28-ядерным процессором

Для транспортировки рабочей станции предусмотрены специальные ручки в верхней части корпуса, который дополнительно можно укомплектовать специальными колесами. Новинка поступит в продажу осенью 2019-го по цене $5999 за базовую конфигурацию с восьмиядерным процессором Intel Xeon, 32 ГБ ОЗУ, графическим ускорителем Radeon Pro 580X и SSD-накопителем на 256 ГБ. Стоимость старших модификаций будет объявлена позднее.Мощность блока питания десктопа составляет 1400 Вт. Установка традиционных HDD в системный блок не предусмотрена: за хранение данных отвечают твердотельные накопители ёмкостью от 256 ГБ до 4 ТБ, за шифрование данных отвечает фирменный чип безопасности Apple T2. Список разъёмов на корпусе включает два порта USB Type-C / Thunderbolt 3 и два USB Type-A на задней панели, еще два USB Type-C расположены на верхней части корпуса. Apple также предлагает дополнительный модуль ввода/вывода, который добавляет два дополнительных порта Thunderbolt 3, два USB Type-A и 3,5-мм аудиоразъем.О стоимости новинки пока неизвестно.