Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе

Видео обзор

Буквально каждый год разработчики компьютерных игр представляют свои новые проекты на всеобщее обозрение. На прошедшей выставке «ИгроМир» нам удостоилось познакомиться с весьма интересной игрой, которая еще тогда сумела заинтересовать нас. И вот, долгожданный день релиза настал, предлагаем вашему вниманию продолжение серии тактических стратегий от создателей Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Desperados III. Сегодня мы лишь коротко поговорим о данной игре, а после, представим полноценный обзор.

Сюжет

Сюжет игры, по началу, может показаться игрокам слишком запутанным, однако со временем начинаешь понимать, что разработчики лишь знакомили нас со всеми персонажами, чтобы открыть историю каждого из них.

Всего представлено пять персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и способностями. Если использовать их грамотно и тактически правильно, то у врагов не останется не единого шанса на то, чтобы выжить. Главный герой Джон Купер попадает в весьма неловкую ситуация. Поезд, на котором он ехал захватили бандиты и начали его грабить. Лишь два смельчака осмелились дать им отпор. В первой же миссии разработчики знакомят нас с двумя персонами.

Игроков ждет множество увлекательных миссий, каждую из которых, при необходимости, можно будет переиграть на более сложном уровне. Понравилось то, что здесь нет четкой цепочки действий. Вы можете проходить миссии так, как пожелаете, полностью изменив все под свой стиль игры.

Геймплей

Со временем ваш список персонажей будет пополняться, а вместе с этим будет расти навык игры в Desperados III. Спустя несколько цепочек миссий вы поймете к чему все идет и что будет ожидать впереди. Если первые несколько миссий можно пройти достаточно быстро, то в дальнейшем пробегать с закрытыми глазами уже не получится. Как показывает практика, придется действовать незаметно и аккуратно.Если вы фанат подобного жанра, то игра несомненно придется по душе. Не сказать, что геймплей сильно отличается от первых двух частей. Графическая составляющая на хорошем уровне и в Desperados III действительно приятно играть.

Все тот же привычный и удобный механизм команд. Так что же интересного здесь появилось? Нововведений на самом деле не так мало. Среди них можно отметить то, что количество врагов существенно возросло. Но узнать об их количестве можно лишь после поднятия тревоги, чего делать лучше не стоит, что в большинстве случаев приведет к провалу миссии.

Также следует отметить возможность вращения карты и даже приближать и отдалять ее, что позволяет лучше разглядеть своих врагов и оценить сложившуюся ситуацию и принять правильное решение, и не упустить не одну малейшую деталь, укрытия, ловушки, тропинки и т.д.

Если вы все же не смогли пробраться незаметно, можно просто нажать паузу и отдать приказы своим героям. Да, данное нововведение стало чуть ли не главной ключевой особенностью игры. Это совершенно новая механика паузы. Если раньше можно было просто остановить время и подумать спокойно о своих последующих действиях, в Desperados III можно раздать каждому из героев указания и включить их лишь в тот момент, когда вам это будет необходимо. Все это позволяет выстраивать хитрые планы по уничтожению своих врагов и прохождению миссий.

Удобно то, что все умения прикреплены к определенным кнопкам на клавиатуре. Вам не нужно будет перемещать свою мышку для того, чтобы, к примеру, кинуть ножом во врага или усыпить его. Разработчики существенно упростили для игроков большинство задач.

Итоги

Разнообразие вооружения не может не порадовать: стрелковое оружие, ножи, мини пистолеты, топор, капкан, газовые гранаты, динамит и даже пулемет гатлинга. Скучно вам здесь точно не будет.Подводя итоги по Desperados III, следует отметить, что фанаты данного жанра действительно оценят старания разработчиков сделать что-то новое и уникальное. Кажется, что у них это удалось. В любом случае игра сумела оправдать наши ожидания. Отличная сюжетная линия с интересными видео вставками и продуманными диалогами позволяют не просто играть, а практически полностью погрузиться в мир Дикого Запада. Графическая составляющая не подкачала и, как нам кажется, вполне себе приятно выглядит. В любом случае выбор остается за вами. Геймеры уже давно изголодались по подобным проектам. В скором времени мы постараемся представить вашему вниманию полноценный обзор по данной игре и раскрыть все ее секреты.