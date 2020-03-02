Destiny 2 отказывается от платных лутбоксов

Когда появились ящики с лутом они пользовались огромной популярностью. Большинство игр приняли это новшество.

В дальнейшем они стали ухудшать игровой процесс и получать жалобы на них от пользователей. Игровые проекты стали отказываться от лутбоксов. Одним из таковых является видеоигра Destiny 2. Разработчики игры уделяют большое внимание внешнему миру и красоте игре, поэтому приняли это решение.

Отказ от лутбоксов - это объективное улучшение, к которому движется игровая индустрия в целом. Но некоторые проекты опровергают это и продолжают использовать их.