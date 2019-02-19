Детали мобильных процессоров Intel Core серии H 9-го поколения

Intel по ошибке разместила информацию о своих 9-го поколения мобильных процессоров Intel Core серии H в онлайн-файле PDF. Он был удален вскоре после того, как производитель чипов осознал свою ошибку.

Модельный ряд состоит из шести мобильных процессоров серии H, будет две модели Core i9, два процессора Core i7 и пара процессоров Intel Core i5. Все они созданы на базе 14++ нм микроархитектуры Intel Coffee Lake. Как и предшественники, они получат двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4-2666 и видеоядро Intel UHD Graphics 630. Их TDP ожидается на уровне 45 Вт.

Согласно объявлению Intel CES 2019, мобильные чипы Intel Core серии H 9-го поколения должны быть выпущены во втором квартале 2019 года.