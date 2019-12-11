Detroit: Become Human повысила планку для ПК

Разработчик Quantic Dream значительно повысил оба требования. Сначала Quantic Dream объявила, что игрокам для запуска игры потребуется процессор i5-2400, 4 ГБ оперативной памяти и графический процессор NVIDIA GTX 660. Теперь это требование значительно увеличено до процессора Intel Core i7-3770, 8 ГБ оперативной памяти и, по крайней мере, графического процессора GTX 780 или Radeon HD 7950.

Рекомендованные характеристики теперь рекомендуются процессор i5 8400 или Ryzen 5 1600, 16 ГБ ОЗУ и графический процессор GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580. Операционная система Windows 10 (64 бит). Игра уже доступна для PlayStation 4. Detroit: Become Human скоро выйдет на ПК и будет доступен Epic Game Store.