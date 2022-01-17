Детская школьный ранец Huawei 9um Smart Positioning со встроенным ЖК-дисплеем, IP67 и GPS

Компания Huawei представила новую школьную сумку для детей. Продукт, получивший название Huawei 9um Smart Positioning Children's Schoolbag, будет запущен в ближайшее время. Это не обычная сумка, поскольку она обладает некоторыми исключительными характеристиками, которые вы, вероятно, не найдете ни в одной другой сумке.

Детский школьный ранец Huawei 9um Smart Positioning поставляется с поддержкой функции интеллектуального позиционирования, которая гарантирует, что родители могут отслеживать местоположение своего ребенка даже в ситуациях, когда им не разрешено приносить в школу смартфоны и умные часы с GPS-навигатором. Он поставляется с Beidou и GPS с точностью до 5 метров на открытом воздухе.

Школьный портфель также поддерживает управление приложениями и HarmonyOS Connect. После того, как портфель успешно подключен к приложению «Smart Life» на мобильном телефоне, можно установить три зоны охраны: дом/школа/другое. Родители могут получать оповещение о сообщении, когда рюкзак ребенка входит в заданную зону и выходит из нее, например, когда ребенок входит в школу.

С точки зрения эргономики, детская школьная сумка 9um Smart Positioning Children's Schoolbag имеет пятимерную конструкцию, уменьшающую нагрузку. Существует также U-образный дизайн плечевого ремня. Сумка дышащая и мягкая, что делает ее более удобной для переноски. Самой выдающейся особенностью новой сумки является 1,54-дюймовый пыле- и водонепроницаемый дисплей с классом защиты IP67, который может устанавливать расписание занятий, электронные подписи, тематические часы и т. д. Родители могут просматривать все расписания занятий из мобильного приложения. Расписание на следующий день также может автоматически обновляться каждый день. Это облегчит ребенку или родителю выбор книг, которые понадобятся ребенку на следующий день.