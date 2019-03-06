Детская электрическая зубная щетка от компании Quip

Компания Quip выпустила электрическую зубную щетку специально предназначенная для детей.

Детская модель оснащена маленькой рукояткой, более мягкой щетиной и более пастельной цветовой палитрой для детей: голубой, розовый, зеленый и фиолетовый. Как и взрослая версия, зубная щетка Quip для детей поставляется с двухминутным таймером, который делает паузу с 30-секундными интервалами, сигнализируя о том, что пришло время переключаться на другой участок рта. Детская зубная щетка поставляется с услугой по подписке, которая будет доставлять новые щетки в ваш дом каждые три месяца. За дополнительную плату вы можете добавить зубную пасту со вкусом арбуза. Стоимость зубной щетки составляет 25 долларов, а также каждые три месяца 5 долларов за новую головку щетки и аккумулятор.