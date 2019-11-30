Diablo 4 будет разделена на дополнения с новыми героями

Diablo 4 получит пострелизные дополнения, также разработчики сказали что основная сюжетная линия проекта, только первая глава книги.

Арт-директор Джон Мюллер отметил, что в будущем Diablo 4 пополнится новыми и неизвестными персонажами, вокруг которых будет строиться сюжет дополнений. Также он отметил что: Diablo 4 это как первая глава книги, мы хотим рассказать большую историю и надеемся, что она будет рассказываться очень долго.

В Diablo 4 разработчики планируют внедрить современные механики игры, а сама Blizzard планирует открытый мир, в котором будут встречаться живые игроки, они смогут объединяться, чтобы зачищать подземелья и проходит публичные мероприятия.