Diablo 4 будут переделывать из за критики игроков

Компания Blizzard не успела выпустить игру Diablo 4 в мир, а уже решила изменить некоторые механики игры из за критиков игроков, которые получили доступ к тестированию.

Разработчики Blizzard подтвердили, что интерфейс умений не будет фиксированным.

Разработчики планируют внедрить основную систему прокачки с конечным уровнем, а также бесконечную. Сила персонажа будет зависеть от двух факторов. Первый способ это персонаж будет становиться сильнее с повышением собственного уровня, и второй способ это экипировка.