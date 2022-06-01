Diablo Immortal выпустили на день раньше

Поклонникам Diablo, которые очень хотели попробовать первую новую игру серии за десятилетие, больше не придется ждать, если они хотят играть на мобильных устройствах. Blizzard открыла доступ к Diablo Immortal на день раньше на iOS и Android. Генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон сказал, что Blizzard выпустила мобильную версию за день до официальной даты релиза 2 июня, чтобы дать ей время «распространиться во всех магазинах мира». Игрокам на ПК в большинстве регионов по-прежнему придется ждать до завтра, чтобы погрузиться в игру.

Diablo Immortal пока будет находиться в стадии открытого бета-тестирования на этой платформе. Более того, жители некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона не смогут попробовать версию для ПК до 22 июня. Редактор Engadget Weekend Игорь Бонифачич попробовал сборку с ранним доступом и решил, что это лучшая игра Blizzard за последние годы, но у него были серьезные сомнения по поводу ее микротранзакций и подхода к монетизации. Кроме того, есть элементы рандомизации, которые могут противоречить запретам на лутбоксы в Бельгии и Нидерландах. В результате Blizzard не будет выпускать игру в этих странах. Diablo Immortal — вторая мобильная игра Blizzard после Hearthstone и первая попытка перенести существующую серию на iOS и Android. Activision Blizzard, вдохновленная успехом Call of Duty Mobile и ее подразделения King, делает еще больший шаг в сторону мобильных игр. В 2020 году компания заявила, что у нее будут мобильные игры для всех ее «самых важных франшиз».
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