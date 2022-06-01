Diablo Immortal выпустили на день раньше

Diablo Immortal пока будет находиться в стадии открытого бета-тестирования на этой платформе. Более того, жители некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона не смогут попробовать версию для ПК до 22 июня. Редактор Engadget Weekend Игорь Бонифачич попробовал сборку с ранним доступом и решил, что это лучшая игра Blizzard за последние годы, но у него были серьезные сомнения по поводу ее микротранзакций и подхода к монетизации. Кроме того, есть элементы рандомизации, которые могут противоречить запретам на лутбоксы в Бельгии и Нидерландах. В результате Blizzard не будет выпускать игру в этих странах. Diablo Immortal — вторая мобильная игра Blizzard после Hearthstone и первая попытка перенести существующую серию на iOS и Android. Activision Blizzard, вдохновленная успехом Call of Duty Mobile и ее подразделения King, делает еще больший шаг в сторону мобильных игр. В 2020 году компания заявила, что у нее будут мобильные игры для всех ее «самых важных франшиз».