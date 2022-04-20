Dimensity 8000-MAX бросает вызов процессору Snapdragon 870

Сегодня смартфон Oppo K10 5G появился на Geekbench, продемонстрировав свою мощь. Dimensity 8000-MAX имеет 4 ядра с тактовой частотой 2 ГГц и еще 4 ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц каждое, тогда как ядра 8100 на 0,1 ГГц быстрее. Dimensity 8000-MAX набрал 855 баллов в одноядерном тесте, однако его 3478 баллов в многоядерном тесте немного превосходят показатели, связанные с конкурирующим процессором Snapdragon 870. Кроме того Dimensity 8000-MAX может превзойти Snapdragon 870 с точки зрения энергоэффективности.