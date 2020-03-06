Динамическая игра The Dungeon of Naheulbeuk появится этим летом

Фэнтезийная игра была создана Джоном Лэнгом. Жанр игры стратегическая RPG. Основная механика игры заключается в движении и атаке противников. Позволяет вам использовать комбинацию способностей.

Укрытия в игре позволяют защищаться от противника. Изучая мир подземелья, у вас есть возможность добывать золота и предметы. В игре есть бочки с пивом или взрывные тайники. Бочки с пивом можно пролить на землю чтобы сбить с толку врагов. Используйте заклинания и специальные способности. Передвижения происходят по квадратной сетке.

Выход игры ожидается на ПК этим летом.