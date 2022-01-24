Директор игры Yakuza объявляет о новой студии игр после ухода из Sega

Тошихиро Нагоши, бывший главный креативный директор Sega, где он руководил разработкой серии Yakuza в качестве генерального директора Ryu Ga Gotoku Studio, объявил о своем следующем шаге. Он открыл собственную студию под простым названием Nagoshi Studio, которая полностью финансируется китайской интернет-компанией и игровой компанией NetEase.

Нагоши объявил о своем уходе из Sega в октябре прошлого года, но сегодняшние новости также последовали за августовским сообщением, в котором NetEase был назван его предполагаемым будущим партнером. Штаб-квартира Nagoshi Studio будет находиться в Токио, и она наняла нескольких бывших давних сотрудников Sega и участников Yakuza. В список вошли продюсер Дайсуке Сато, художник Кадзуки Хосокава, программист Кодзи Токиэда, дизайнер Масао Широсаки, инженер Мицунори Фудзимото, художник Наоки Сомейя, режиссер Тайчи Ушиода и художник Тосихиро Андо.
Комментарии и отзывы Nagoshi Studio
Игра Age of Empires IV поступила в продажу…
Игра Age of Empires IV поступила в продажу Сост…
Геймеры не играют в эксклюзивы PlayStation 5…
Геймеры не играют в эксклюзивы PlayStation 5Трудно поверить, но год назад Sony официально выпустила PlayStation 5. Несмотря на серьезные проблемы с п…
Стратегия Dune: Spice Wars выйдет в 2022 году…
Стратегия Dune: Spice Wars выйдет в 2022 годуFuncom и Shiro Games анонсировали стратегическую игру в реальном времени для ПК. Dune: Spice Wars - страт…
Зимнее обновление игры THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MAT…
Зимнее обновление игры THE KING OF FIGHTERS ‘98 ULTIMATE MATНа крупнейшей игровой выставке в России «ИгроМир», знаменитый разработчик файтингов компания SNK объяв…
Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями б…
Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями бОдной из главных претензий к Battlefield 2042 до сих пор был разброс пуль в штурмовых винтовках, которые …
Far Cry 3 Blood Dragon теперь доступна на консолях…
Far Cry 3 Blood Dragon теперь доступна на консоляхИздание Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition теперь доступна для игры на Xbox One, Xbox Series X | S, P…
Microsoft приобретет Activision Blizzard за 68,7 млрд доллар…
Microsoft приобретет Activision Blizzard за 68,7 млрд долларMicrosoft объявила о приобретении Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов (95,00 долларов за акцию). Эт…
Forspoken - ролевая игра от создателей Final Fantasy XV…
Forspoken - ролевая игра от создателей Final Fantasy XVSquare Enix подтвердила, что новая ролевая игра For…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor