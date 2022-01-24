Директор игры Yakuza объявляет о новой студии игр после ухода из Sega

Тошихиро Нагоши, бывший главный креативный директор Sega, где он руководил разработкой серии Yakuza в качестве генерального директора Ryu Ga Gotoku Studio, объявил о своем следующем шаге. Он открыл собственную студию под простым названием Nagoshi Studio, которая полностью финансируется китайской интернет-компанией и игровой компанией NetEase.

Нагоши объявил о своем уходе из Sega в октябре прошлого года, но сегодняшние новости также последовали за августовским сообщением, в котором NetEase был назван его предполагаемым будущим партнером. Штаб-квартира Nagoshi Studio будет находиться в Токио, и она наняла нескольких бывших давних сотрудников Sega и участников Yakuza. В список вошли продюсер Дайсуке Сато, художник Кадзуки Хосокава, программист Кодзи Токиэда, дизайнер Масао Широсаки, инженер Мицунори Фудзимото, художник Наоки Сомейя, режиссер Тайчи Ушиода и художник Тосихиро Андо.