Disney + добавляет соотношение сторон IMAX для фильмов MCU

Disney объявила, что ее потоковый сервис Disney + добавит опцию соотношения сторон IMAX для своих фильмов Marvel. Таким образом, вместо стандартного соотношения сторон экрана 16: 9, которое вы обычно видите на телевизоре, у вас будет возможность смотреть его в формате 1:90:1. Это даст вам более лучший опыт просмотра, в чем и заключается суть IMAX.

Таким образом, раздражающие черные полосы, которые вы видите в некоторых фильмах и шоу, исчезнут, однако, поскольку ваш телевизор не является экраном IMAX, вы все равно будете видеть их, но уже в меньших размерах.