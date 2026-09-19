Обзор игры Active Matter. Экстракшен-шутер в сеттинге военного реализма и научной фантастики

Сегмент игр в жанре экстракшен-шутеров сейчас достаточно насыщен и проекты продолжают выходить. В них игроки идут в рейды, которые всегда могут стать последними, собирают добычу и пытаются выжить за ограниченный период времени. Такой подход, чаще всего, задает высокий темп, держит в напряжении из-за риска потери снаряжения, поднимает ценность принятых удачных решений, а также требует самоконтроля и тактического мышления. Проект Active Matter, выполненный в этом же жанре, предлагает интересную смесь из проработанного и реалистичного вооружения и его настройки, PVP и PVE рейдов, локаций с интересным визуалом, системой развития персонажа, количества карт и режимов, доступных уже на старте. При этом предлагает уникальный контраст с сочетанием реализма, аномалий, изменения гравитации и паранормальными существами.

Со старта нам предлагают подойти к монолиту и сделать свой выбор оболочки. Каждая из них имеет свои сильные особенности, слабости, схему размещения элементом брони и их вид. Также это влияет на внешность, в дальнейшем можно будет открывать дополнительные виды своего аватара и других, переключаясь между ними. Все предлагаемое реалистичное, заточено на маскировку и неприметность на карте.

После этого попадаем на базу. Здесь будет проходить время между рейдами, подготовка снаряжения и его проверка в тире, чтение брифинга заданий, выбор активных расследований, сортировка и переработка снаряжения и хабара, который был собран в удачных рейдах. Здесь несмотря на разнообразие вкладок и предлагаемые инструменты, новичку будет разобраться проще. Подсказки во внутриигровых меню, общая понятная структура и конечно приятный голос виртуального ассистента Мисс Секунда. Из приятных мелочей есть возможность обставлять свою базу, собранным снаряжением. Каждый элемент здесь проработан и имеет свою модельку. Нашли в рейде фигурку Оптимус Прайма, динозавра, БМП, жетоны убитых врагов, предметы декора и даже кухонную утварь, все это можно разместить в логове. Ненавязчивое коллекционирование и дополнительная возможность развлечь себя при поиске того, чем набить свой рюкзак.

В отличие от Escape from Tarkov, а у меня был довольно длительный опыт еще во время закрытого теста, и я буду периодически делать сравнения этих проектов, Active Matter достаточно дружелюбна для новичков. Стартовый обучающий рейд с описанием и демонстрацией ключевых механик. Здесь впервые будут «ломать мозг» с перемещением по гравитационным аномалиям, бежали по земле, дальше переместились на стену, прыгнули в портал или по невнимательности попали в аномалию с миной.

Далее предлагается пойти в первый рейд, это может быть как PVP, так и PVE. На момент публикации, разделения прогресса и предметов инвентаря нет. Поэтому на старте можно смело идти и сражаться с ботами, оставив столкновение с живыми игроками, когда будут хотя бы немного освоены локации, изучены типы врагов, совершены удачные выходы. Хотя сразу отмечу, что хардкорный шутер в описании этого проекта тоже упоминается не зря, PVE не будет легкой прогулкой с отстреливанием болванчиков, скучать не придется и большую часть времени сохраняется высокая динамика с агрессией со стороны местных противников.

В рейдах будет несколько целей, основные из которых выживанием с удачным выходом из петли времени и сбор ценных ресурсов для переработки и крафта. Помимо этого, предлагается необязательный брифинг с набором заданий, по типу убийства, определенного количество врагов, добычи документов, изучения точек интереса и расследований. Выполнение тактических задач награждается валютой для местного магазина, отдельными монетами для прокачки Монолита, а также элементами снаряжения. В рамках каждой из карт есть обновляемая прогресса с наградой выполнения восьми таких задач. В PVP сражении два дополнительных прогресса со своими наградами.

Помимо этого, есть система расследований, в которых предлагаются целые цепочки квестов для открытия рецептов, видов снаряжения и оболочек. Максимально за рейд можно активировать до трех расследований. Поэтому перед выходом для наиболее насыщенного наполнения активностей, подбирает расследования для конкретной карты. В этой же системе будет открываться доступ к дополнительным картам, таким как Догорск, Парк и другим. Условное разграничение, которое предотвращает попадание не опытных игроков на более сложные по исполнению локации. Отдельно на некоторых картах предлагаются миссии, которые раскрывают элементы сюжета Active Matter. В итоге заняться будет всегда чем и время пролетает за всем этим не заметно.

Я не зря отметил удобство для новичков, здесь есть кнопки, которые на экране снаряжения в один клик чинить за монеты снаряжение, пополняют боеприпасы в магазины, напоминают про отсутствие аптечек. Также удобно сделана система работы с установкой модулей, покупкой магазинов и патронов. Выбрав оружие, можем видеть доступные для установки модули, то, чего нет на складе, отсюда же докупаем в магазине. С учетом хорошего разнообразия, предлагаемого уже с релиза, помогает разобраться и не запутаться в своем хабаре.

Есть подобие Диких, тут это несколько вариантов снаряжения от Агентства, за которое не нужно платить. Потеряли все или хотите изучить карту, по сражаться с игроками с меньшим риском, берем и пробуем. Но, конечно, такое снаряжение всегда уступает тому, что собирает и покупает сам игрок, внести правки в него нельзя и это своего рода плата за отсутствие риска потери. При этом можно выполнять оперативные задания, но с ограничением на расследования. Свою монету всегда заработать можно будет.

Теперь к набору и визуалу доступных карт. Я пропустил закрытое тестирование и начал играть только с релиза в Steam и на консолях, и на старте здесь не три карты, а сразу около 13 и на некоторых из них еще по 2-3 модификациями по внешнему исполнению, времени и типу противников. Карты достаточно проработанные и с интересным визуалом, который в основе держит реализм объектов и зданий, но тут и там реальность ломается и объекты меняют свое расположение в пространстве.

Есть как локации, приятные для многих российских игроков с элементами советской архитектуры, что-то в духе Atomic Heart и Таркова, есть и пустынные карты как в Call of Duty, Battlefield, а американская напомнила Last of Us. Они достаточно масштабны и проработаны до мелких деталей. Дома, гаражи, магазины, заводы, бытовки, деревянные домики, машины все можно изучить, открыть, поискать хабар или использовать как укрытие. Это касается даже больших домов, где не то, что подъезд, но и каждая комната в квартире доступна не только доступна для посещения, но и хранит свои секреты. Явно не коридорная Marvel’s Wolverine с картонными границами в рамках четко заданного сюжетного туннеля. Все это же еще синхронизируется для всех игроков в рейде, забрали предмет или сломали дверь, ящик тоже самое увидят все.

Отдельно хочу отметить карту Гигахрущ, на которую попал через несколько дней активного изучения проекта. Она заметно отличается от всех, локация представляет собой многоэтажку, в которой идет смена гравитации при движении между комнатами и лестничными пролетами. При этом на фоне пугающие звуки, шорохи, докучающие враги и во всем этом еще нужно сражаться с другими игроками, потому что карта только под PVP. Сложно передать всю гамму эмоций, для понимания нужно испытать самому. Как говорил выше, PVE здесь не легкая прогулка. Разные типы врагов и все они опасные, со своими оригинальными паттернами поведения. Кто-то быстро перемещается, кто-то выпрыгивает из режима невидимости, кто-то нападает массово, некоторые стараются войти в ближний контакт для повреждения конечностей, есть и местные дикие. Стреляют здесь местные оперативники и военные, которые стали жертвами временной петли и остались в аномалии. Игра заставить попотеть, и даже опытный игрок вполне завершить рейд может, потеряв все снаряжение.

Есть дополнительные режимы, которые заточены только на прямое столкновение между игроками в коротком промежутке времени. Подобие PUBG, но с быстрым сужением безопасной зоны, дают плотный контакт между игроками и незатянутые сессии. Отдельно предлагается режим с захватом контрольной точки или уничтожением команды, до 3 побед и выбором типа оперативника между сражениями.

Понравилось, что разработчики слышать комьюнити, игра активно развивается. За примерно 5-6 дней активной игры вышло 2-3 крупных обновления на консоли PlayStation, а также ежедневные внутренние патчи. Каждый сопровождается подробным патч-ноутом. Техническое состояние проекта не создавало явных проблем в PVP и PVE режимах.

Итоги по игре Active Matter

Active Matter – предлагает интересное сочетание детализированного окружения с реалистичным вооружением, эффектами аномалий и изменяемой гравитацией. За счет такого сочетания научной фантастики и военного реализма этот жанр оживает, делая проект интересным как для профессиональных игроков, так и тех, кто только хочет познакомиться с экстракшен-шутерами. Высокое качество графики и набор локаций на старте, шикарное музыкальное и звуковое сопровождение с русской озвучкой, разнообразные активности, опасные враги и их разнообразие, большое количество вооружения и модули, баллистика выстрелов и ощущение от стрельбы, выбор оперативников и кастомизация активными/пассивными умениями, дружелюбное вхождение для новичков, выбор между PVE и PVP.

Короткое мнение независимого игрока:

Игра очень атмосферная местами видны ужасы войны, чувствуешь себя в роли наемника, который выполняет операции в мире, который находится в петле времени и каждый рейд опасный не похож на другой. Когда чувствуешь, как монстры дышат тебе в ухо и повернув голову видишь его лицо, молишься чтобы оружие было заряжено и чтобы оно не заклинило. Игра достойна своего внимания.