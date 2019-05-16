Для Android вышла Pokemon Rumble Rush

Без тизеров и лишних слов The Pokemon Company выпустила игру Pokemon Rumble Rush для Android.

В новых «мобильных покемонах» геймерам снова предстоит собирать карманных монстров, и отправлять их на битвы с себе подобными. Бои будут проходить на небольших аренах, а в случае победы игрок получит опыт и материалы для улучшения покемонов. У Pokemon Rumble Rush есть две особенности. Во-первых, управлять покемонами можно одним пальцем, которым вы будете делать касания по экрану для атаки. Во-вторых, каждый две недели мировая карта будет меняться, расширяясь новыми островами, где игрока будут поджидать еще незнакомые ему покемоны. Разработчики также добавили битвы с боссами, в которых нужно использовать зверьков разных типов.

Pokemon Rumble Rush уже вышла на Android, но только в Австралии. Хотя, для владельцев смартфонов с «зеленым роботом» региональные ограничения никогда не были проблемой. На странице игры в Google Play сказано, что Pokemon Rumble Rush потребует от смартфона Snapdragon 410 или выше, а также версию Android не ниже 4.4.