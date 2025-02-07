Для Apple Vision Pro выпустили защитный чехол-бампер

Компания Dbrand сегодня представила необычный способ защиты Apple Vision Pro, который полностью скрывает элегантный дизайн изогнутого стеклянного дисплея гарнитуры. Новый аксессуар под названием Aperture оснащён множеством хаотично расположенных отверстий и спроектированы так, чтобы не перекрывать камеры и датчики гаджета. Соответственно, если вы случайно столкнётесь со стеной во время погружения в виртуальную реальность, эта накладка добавит дополнительную защиту вашему устройству за 3500 долларов. Dbrand Aperture Vision Pro Face Cover уже доступна для покупки отдельно за 49 долларов или в комплекте с держателем для аккумулятора за 69 долларов. Держатель позволяет закрепить батарею на одежде, избавляя от необходимости носить её в кармане.

Стоит отметить, что новая накладка Dbrand изготовлена методом литья под давлением из жесткого полиуретана. Она крепится на переднюю панель гарнитуры и имеет дополнительные вырезы по краям для динамиков, цифровой короны и вентиляции. Большинство функций Vision Pro, включая отслеживание рук, захватывающие AR-среды и съемку 3D-фото и видео, остаются доступными при использовании накладки. Однако Aperture блокирует одну функцию — EyeSight. Часть OLED-экрана, предназначенная для отображения глаз пользователя, будет закрыта. Впрочем, в каком-то смысле это даже преимущество, потому что выглядят глаза пользователя в данном формате достаточно странно. Новый аксессуар эту проблему исправляет.
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