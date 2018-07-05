Для State of Decay 2 вышел патч 2.1

Undead Labs выпустила новое обновлениедля своей последней игры в которой необходимо сражаться против зомби и выживать, State of Decay 2. Согласно примечаниям к выпуску, новый патч 2.1 исправляет несколько миссий, которые невозможно было завершить из-за недостающих предметов. Кроме того, это последнее обновление позволяет персонажам правильно приобретать опыт в своей специализации по ближнему бою, сражаясь с оружием ближнего боя, правильно позиционирует вновь выбранных лидеров на экране «Сообщество» и правильно перенаправляет символы на экране «Сообщество» при внесении изменений.