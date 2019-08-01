Для каких автомобилей необходима антикоррозийная обработка?

2019-08-01, Автор - Айдар Ибрагимов; [76]

Ни для кого не является секретом, что самым ценным элементом любого автомобиля является кузов. Многие посещая Турцию и другие теплые страны замечают, что там население передвигается на автомобилях 30-40 летней давности, которые внешне не имеют каких-либо признаков коррозии - даже белые автомобили не имеют ржи на привычных для нас местах (крыльях, порогах). Причина кроется в условиях эксплуатации и качестве антикоррозийной обработки кузова. В данной заметке предлагаем разобраться кому необходима антикоррозийная обработка кузова автомобиля?

Во-первых, антикоррозийной обработке необходимо подвергать все автомобили некогда отечественных производителей, таких как АвтоВАЗ. Также рекомендуется проводить обработку кузова всем автомобилям, которые собраны в нашей стране. Разве что исключением могут быть KIA, Hyandai и Volkswagen. Практика показывает, что автомобили трех данных марок имеют хорошую оцинковку кузова и даже при повреждении лакокрасочного покрытия, как правило, в течение двух-трех лет с самим металлом ничего не происходит. Единственное, следует понимать, что к данным автомобилям руку прикладывает отечественный рабочий, который работает ни "для", а "вопреки", следовательно, при сборке тут или там может быть поврежден слой цинка на металле. Особняком стоят японские автомобили. Опыт показывает, что большинство из них необходимо подвергать антикоррозийной обработке уже через год-два эксплуатации. Причина кроется в очень тонком металле кузовов данных автомобилей.

Во-вторых, антикоррозийной обработке необходимо подвергать все автомобили старше 3-х лет. Отдельное внимание следует уделять грузовым автомобилям, которые в режиме 24/7 подвергаются значительным внешним воздействиям.

В-третьих, следует понимать, что антикоррозийная обработка направлена прежде всего на ликвидацию и профилактику возникновения коррозии в скрытых элементах кузова и днища. Если вы дождались появления ржавых пятен на крыше автомобиля, то представьте себе что у него творится снизу, куда летит все что вылетает из под колес автомобиля.

В-четвертых, определитесь, сколько вы собираетесь эксплуатировать автомобиль. Если вы купили тот же корейских автомобиль Hyandai или KIA с автосалона и планируете его продать через пять лет, то будет достаточно предпродажной подготовки. Если же вы планируете кататься годами, то ухаживайте и заботьтесь о кузове автомобиля.


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