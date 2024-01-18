Для работы ИИ на ПК нужно как минимум 16 ГБ ОЗУ

Такой внушительный рост индустрии связан с быстрым развитием искусственного интеллекта, а также с тем, что акцент поставщиков облачных услуг смещается именно в этот сегмент. Кроме того, производители процессоров для ПК уже сейчас интегрируют в свои новинки модули для обработки технологий на базе искусственного интеллекта. Эти модули нужны для того, чтобы активно улучшать работу системы внутри компьютера без необходимости подключаться по интернету к каким-то сторонним сервисам. То есть теперь генеративный искусственный интеллект будет расположен внутри компьютера, а модуль в процессоре позволит выполнять поставленные задачи мгновенно. Так что в ближайшем будущем данное направление будет развиваться очень интенсивно, особенно в области персональных решений для дома или офисной работы.