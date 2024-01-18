Для работы ИИ на ПК нужно как минимум 16 ГБ ОЗУ

В 2024 году ожидается значительный рост в области компьютеров с модулями для работы с искусственным интеллектом для потребителей и серверов, так что в компании Microsoft заявили, что совсем скоро ПК будут нуждаться минимум в 16 ГБ оперативной памяти — меньше уже нельзя. Всё дело в том, что компания активно работает над развёртыванием алгоритмов и моделей искусственного интеллекта непосредственно на устройствах, а не в облаке или центрах обработки данных. По данным TrendForce, глобальный рынок серверов с искусственным интеллектом превысит барьер в 1,6 миллиона единиц в 2024 году, то есть рост составит примерно 40% по сравнению с предыдущим годом.

Такой внушительный рост индустрии связан с быстрым развитием искусственного интеллекта, а также с тем, что акцент поставщиков облачных услуг смещается именно в этот сегмент. Кроме того, производители процессоров для ПК уже сейчас интегрируют в свои новинки модули для обработки технологий на базе искусственного интеллекта. Эти модули нужны для того, чтобы активно улучшать работу системы внутри компьютера без необходимости подключаться по интернету к каким-то сторонним сервисам. То есть теперь генеративный искусственный интеллект будет расположен внутри компьютера, а модуль в процессоре позволит выполнять поставленные задачи мгновенно. Так что в ближайшем будущем данное направление будет развиваться очень интенсивно, особенно в области персональных решений для дома или офисной работы.
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