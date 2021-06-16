До Windows 11 можно будет обновиться бесплатно

За неделю до официального анонса утечки информации о следующей версии операционной системы Microsoft начали наводнять интернет. Фактически, просочившаяся сборка Windows 11 уже продемонстрировала пользователям то, что изменилось и многие пользователи даже задались вопросом о том, смогут ли они перейти на новую операционную систему Windows со своего компьютера не заплатив ни копейки. Оказывается, пользователи действительно могут получить бесплатный апдейт до новой версии операционной системы, но только не с Windows 8. Дело в том, что XDA обнаружила ключи конфигурации продукта Windows 11 для пользователей Windows 7 и Windows 8.1. Это практически означает, что эти версии смогут воспользоваться бесплатным обновлением до Windows 11, как только компания официально представит новую ОС.

Интересно, что Windows 8 не входит в этот список, а это означает, что пользователям придется сначала обновиться до Windows 8.1 перед обновлением до Windows 11. Естественно, обновление также будет бесплатным для пользователей Windows 10, тем более что Windows 11 в любом случае не кажется большим обновлением. Большинство изменений, просочившихся в сеть, похоже, вращаются вокруг внешнего вида, при этом меню «Пуск» и панель задач являются самыми большими изменениями во всей системе. Неудивительно, что в Windows 11 даже есть переключатель, позволяющий вернуться к тому, как Windows 10 выглядела на протяжении нескольких лет. Так что самое время обзавестись лицензионным ключом для Windows 7, который стоит копейки.
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