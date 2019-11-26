В последнее время производители умных приставок для телевизора стали радовать нас очень доступными решениями, которые за свои деньги могут легко уделать потенциальных конкурентов. Например, ТВ-приставка Docooler X96 Air продается за вполне разумные деньги, которые позволяют вам получить продвинутое устройство для вещания в разрешении 4К. Кроме того, внутри приставки установлен довольно мощный процессор, у которого в системе-на-чипе установлена еще оперативная память объемом 4 гигабайта и встроенная память 64 гигабайта. Этого предостаточно, чтобы вы могли с радостью работать, смотреть контент и не думать про апгрейд ближайшие много лет. Кроме того, сейчас Docooler X96 Air отдают со скидкой в 50%, то есть можно сэкономить.