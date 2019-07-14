Доходы от глобальных приложений выросли на 15% за первое полугодие 2019 года.

Доходы Apple App Store и Google Play достигли 39,7 миллиардов долларов в первой половине этого года. В первой половине 2019 года потребители потратили примерно 25,5 миллиардов долларов на Apple App Store в мире, а предполагаемая валовая выручка Google Play составила 14,2 миллиарда долларов, как показали исследования. « Tinder был самым кассовым неигровым приложением в первом полугодии 1919 года. Он принес примерно 497 миллионов долларов в обоих магазинах», говорит Рэнди Нельсон,глава подразделения Mobile Insights .

«Netflix был вторым по величине неигровым приложением за первый и второй квартал с ожидаемыми потребительскими расходами в мире, составляющими около 399 млн», добавил Нельсон. WhatsApp, Messenger и Facebook - первые три приложения по глобальной загрузке остаются неизменным в течение первой половины 2018 года. TikTok занял четвертое место в списке самых скачиваемых приложений в мире.