Док-станция Corsair TBT100 Thunderbolt 3 использует интеллектуальную подачу питания

Corsair представила док-станцию TBT100 Thunderbolt 3.

Док-станция Corsair TBT100 Thunderbolt использует интеллектуальную подачу питания и широкий набор портов и разъемов. Корпус выполнен из алюминия. Устройство занимает мало места на рабочем столе благодаря своим размерам.

TBT100 Thunderbolt 3 оснащен двумя портами USB Type-C и двумя портами USB и позволяет подключить до четырех USB-устройств. Для подключения двух мониторов есть два разъема HDMI 2.0. Также имеется 3,5 мм аудиоразъем. Подключение к локальной сети осуществляется через гигабитный порт. Встроенный картридер UHS-II обеспечивает быстрый доступ к портативному хранилищу. Интеллектуальная система подачи питания равномерно распределяет мощность подаваемую на устройства.

Док-станция поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Corsair TBT100 Thunderbolt 3
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