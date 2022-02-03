Док-станция ​​VisionTek VT7000 с функцией поддержки до трех дисплеев формата 4K

Универсальная док-станция VisionTek VT7000 на базе технологии DisplayLink поддерживает разрешение до трех выходных сигналов 4K HDMI, 4K DisplayPort, 4K HDMI + 4K DisplayPort как в расширенном, так и в зеркальном режимах. Помимо совместимости с портативными компьютерами USB Type-C и USB 3.0, эта док-станция также поддерживает микрофонный вход и аудиовыход, дополнительные порты USB 3.0 со скоростью передачи до 5 Гбит/с и обратную совместимость с USB 2.0 и USB 1.1.
VT7000 также имеет встроенный порт 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ45. Благодаря технологии DisplayLink, совместимости с USB 3.0, USB-C, Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4 эта полнофункциональная док-станция позволяет ноутбуку работать как настольному компьютеру.