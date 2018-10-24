Долина Stardew теперь доступна для iPhone и iPad

В IOS теперь доступна долина Stardew, популярная RPG с инди-фермерским моделированием. Теперь можно приобрести за 7,99 $ / € 8,99 / £ 7,99 в App Store. В настоящее время является самым дешевым предложением, так как проверка цен показывает, что Steam и большинство других платформ продают его за 14 долларов США. Версия iOS была переработана для игрового процесса с сенсорным экраном, но помимо отсутствия многопользовательской функции, игра идентична для ПК и консольным аналогам. Кроме того, в приложении нет рекламы.

Если вы уже некоторое время играете в Stardew Valley на своем ПК, вы с удовольствием узнаете, что теперь вы сможете перенести свои данные сохранения в версию iOS через iTunes. Имейте в виду, что поскольку моды не поддерживаются, любые сохраненные данные, передаваемые с модами, могут вызывать проблемы совместимости.