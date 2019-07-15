Дом из вторичного переработанного сырья

На один дом уходит более 180 таких панелей, сформированных и подогнанных вручную. Готовый проект включает большую кухню, открытую гостиную, три спальни, две ванные комнаты, закрытую комнату для приготовления барбекю и террасу на крыше.Готовые панели имеют отличную теплоизоляцию, долговечны, не боятся влаги и плесени. К тому же монтаж дома занимает от нескольких недель до нескольких дней в зависимости от сложности конструкции. Панели размером 2,43 х 2,43 метра были специально протестированы в лабораторных условиях. Выяснилось, что они выдерживают ураганы, относящиеся к пятому классу. Скорость ветра при тесте составляла 524 км/ч, при этом панель отклонилась от нормали всего на 6,2 мм.Компания работала совместно с фирмой Armacell, производящей готовые панели стен из ПЭТ-пластика. Сырьем ПЭТ стали 612 000 бутылок, переработанных в мелкие гранулы. Затем их обработали в готовые блоки стен. Технологии Armacell позволяют контролировать плотность готовых конструкции элементов в зависимости от сферы применения. Пластик может быть отлит как для аэрокосмических нужд, так и для лопастей ветряков.Дом расположен в восточной провинции Новая Шотландия. Проект интересен не только тем, что полностью выполнен из переработанного сырья, но и способен выдерживать всю мощь урагана и сильных порывов ветра. Создатели поставили перед собой задачу спроектировать недорогой коттедж, который можно построить максимально быстро.Стоимость новинки составит 400 тысяч долларов.