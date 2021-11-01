Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный доступ и полную конфиденциальность

Cubbit - персональное домашнее облачное хранилище, которое подключено локально к вашей домашней сети и обеспечивает удаленный доступ к вашим файлам, где бы вы ни были с неполной конфиденциальностью.

Пользователи Cubbit объединяют усилия, чтобы создать пространство для хранения данных для совместной работы, образуя самое частное, безопасное и устойчивое облако из когда-либо существовавших. Cubbit позволяет получать доступ к своим данным и обмениваться ими из любого места, он прост в использовании и имеет все ожидаемые функции. В отличие от любого облака, Cubbit не требует центра обработки данных - он работает в одноранговой сети Cubbit Cells с более чем 3500 активными узлами в 70+ странах, открывая уникальный набор функций.

Cubbit Cell - это бесплатное облачное хранилище. Выберите ячейку - 512 ГБ или 1 ТБ - и готово. На Cubbit вы наслаждаетесь полной конфиденциальностью. Никто не сможет получить доступ к вашим данным - без вашего разрешения. Благодаря криптографической архитектуре с нулевым разглашением, никто не сможет увидеть ваши файлы. Создайте до 4 независимых облачных учетных записей для каждой ячейки. Каждая учетная запись является частной, и только вы решаете, сколько места она получит.
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