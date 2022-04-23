Dongfeng Motor представила гибридный минивэн Dongfeng Voyah Dreamer

Компания Dongfeng Motor объявила о начале предварительных продаж автомобиля Dongfeng Voyah Dreamer в Китае. Цены варьируются от 60 000 до 95 000 долларов.

Габаритная длина, ширина и высота Dongfeng Voyah Dreamer составляют 5315, 1980 и 1810 мм соответственно, а колесная база достигает 3200 мм. Он превосходит Buick GL8, Toyota Senna и Kia Carnival. Voyah Dreamer доступен как в полностью электрической, так и в гибридной версиях. В первом случае автомобиль оснащается двумя электродвигателями мощностью 435 л.с. с 620 Нм крутящего момента. Он разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. В гибридной версии вместе с парой электродвигателей суммарной мощностью 394 л.с. установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который работает как генератор для подзарядки аккумуляторов. Такой автомобиль может проехать до 700 км на одном заряде.

Автомобиль предлагает салон премиум-класса с дорогими материалами отделки, двумя независимыми сиденьями и большим дисплеем. Минивэн оснащен многорычажной подвеской на двойных поперечных рычагах, что делает его первым минивэном в мире с такой подвеской. При этом он оснащен пневматической подвеской, что еще больше повышает комфорт и управляемость автомобиля. Автомобиль получит систему автономного вождения 2-го уровня, а также 22 различных датчика, включая камеры и радары.