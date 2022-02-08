Dongfeng Warrior M18 EV - китайская версия электромобиля Hummer

Китайским любителям мощных автомобилей класса Hummer H1 вскоре представят электромобиль Dongfeng Warrior M18 мощностью 1070 л.с. Электромобиль Warrior M18 рекламируется как китайская версия электромобиля Hummer EV и представляет собой электрическую версию Dongfeng Warrior M50.

Компания Dongfeng проделала огромную работу по переосмыслению оригинального автомобиля AM General, при этом в его конструкции были хорошо учтены как гражданские, так и военные применения. Dongfeng Humvees очень поразительно похож на свою более популярную модель Hummer H1. Дизельный Dongfeng Warrior M50 имеет двигатель мощностью 200 л. Отчеты, проверенные в Китае, показывают, что Dongfeng оснастит автомобиль электродвигателями, которые могут развивать мощность до 800 кВт (1070 л.с.) с возможным максимальным ускорением от 0 до 100 км/ч в течение 5 секунд и запасом хода 500 км. Это может привести к потреблению энергии до 26 кВтч/100 км.

Warrior M18 EV может весить до 3,1 тонны, что значительно меньше, чем у версии с дизельным двигателем, которая весит до 3,5 тонны. Dongfeng будет производить Warrior M18 на новом заводе, который в настоящее время строится, и ожидается, что он будет стоить дешевле, чем аналогичные электрические грузовики, доступные на мировом рынке, особенно в США.

Комментарии и отзывы Dongfeng Warrior M18 EV
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