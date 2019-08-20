Дорога из солнечных панелей

Wattway планируют убрать до 400 метров дорог, отремонтировать и использовать в качестве местной достопримечательности. Инженеры планируют переключиться на разработку точечных источников «зелёной» энергии, создав панели, мощности которых было достаточно для обеспечения питанием камер видеонаблюдения или фонарей у трассы.Покрытие слоем кремния, содержащим каучук, себя не оправдало — дорога не смогла выдерживать воздействие автомобильных шин. Со временем панели начали разбалтываться, вибрировать и ломаться, покрываясь трещинами. В итоге авторы проекта признали, что не учли необходимость доработки системы: следует учесть вес тяжёлой техники, воздействие дождя и листвы, а также ряд других факторов.В период с декабря 2016 года по март 2019 года тестовый участок выработал 229 МВт⋅ч электроэнергии, что практически в три раза меньше изначально прогнозируемых 642 МВт⋅ч. По мере разрушения производительность дороги продолжала стремительно падать. За три года правительство Франции планировало заработать на дороге около 22 тысяч евро, но финальный доход добавил бюджету города лишь 8000 евро.Wattway площадью 3000 квадратных метров должна была генерировать около 150 тысяч кВт⋅ч электроэнергии в год. Проект обошелся правительству Франции в $5,2 миллиона. В случае, если бы тестовый отрезок протяженностью 1 километр себя оправдал, уже через пять лет в стране построили бы около 1000 километров подобных дорог.За три года активной эксплуатации дорога покрылась трещинами. К 2018 году тестовая трасса оказалась полностью непригодна из-за физического износа. Примерно 10% полотна пришлось демонтировать и заменить на обычный асфальт.