Дорожная электростанция Roamproof PWR27

Заряжайте свои устройства в течение нескольких дней с помощью дорожной электростанции Roamproof PWR27.

Это устройство обеспечивает энергией до недели непрерывной работы, что делает его идеальным для активного отдыха. Обладая степенью защиты IP67, Roamproof PWR27 является водонепроницаемым и пыленепроницаемым. Кроме того, этот гаджет защищен от падения с высоты более 300 метров. Он может даже выдержать 2 тонны веса сверху. Блок питания поставляется с интегрированным продлением срока службы солнечной батареи вместе с аварийной подзарядкой. Roamproof PWR27, способен заряжать до четырех устройств одновременно, имеет впечатляющий объем 27 000 мАч.