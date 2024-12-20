Доступная версия Apple Vision Pro лишится компонентов от Sony

Судя по информации от инсайдеров, чтобы справиться с низкими продажами и слабым распространением шлема дополненной реальности Vision Pro, Apple планирует выпустить более доступные по цене варианты гарнитуры. Однако для этого компании придётся пойти на определённые компромиссы, и инсайдеры обнаружили, о каких именно ухищрениях идёт речь. Один из способов снижения стоимости производства — использование компонентов от поставщиков, не связанных с Sony. Это может позволить Apple уменьшить расходы на производство. Компания уже понимает, что Vision Pro — это нишевый продукт из-за его цены, поэтому для превращения устройства в массовый продукт, подобный iPhone, Apple Watch или Mac, необходимо снизить стоимость конечного гаджета.

Ещё один шаг, который упоминается в отчёте специалистов, сваязан с использованием менее технологичных дисплеев по сравнению с текущей версией. Это также позволит снизить цену, но может повлиять на качество пользовательского опыта, что, в свою очередь, отразится на продажах гарнитуры. Кроме того, по данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, более доступная гарнитура может получить название Apple Vision, без приставки Pro, которую компания, вероятно, оставит за флагманскими версиями. Это вполне логично, потому что новая доступная версия не должна мешать продажам старой более продвинутой. Но, в любом случае, пока что это просто предположения от инсайдеров — компания сама ничего не анонсировала.
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