Доступная версия Apple Vision Pro получит дисплей от Samsung

По информации инсайдеров, компания Apple всё ещё пытается найти оптимальную формулу для доступной версии гарнитуры Apple Vision Pro, потому что текущая версия оказалась слишком дорогим удовольствием и продаётся хуже некуда. И, по данным TheElec, компания планирует перейти на другой тип дисплея, чтобы снизить стоимость продукции. Стоит напомнить, что текущая версия Vision Pro использует панели OLED на основе кремния от Sony, которые отличаются впечатляющей плотностью пикселей — до 3391 ppi. Для более доступной версии такая технология не подойдёт, поэтому Apple придётся выбирать другие варианты. Например, компания может отдать предпочтение панели W-OLED+CF. Эта аббревиатура расшифровывается как White OLED с цветным фильтром и такой дисплей создаётся на стеклянной подложке, а не на кремниевой.

Samsung использует такую технологию для экранов своих складных смартфонов и является основным кандидатом на поставку дисплеев для бюджетной версии гарнитуры Apple Vision. Тем не менее, в данном вопросе есть проблема. Даже несмотря на то, что Apple планирует снизить плотность пикселей до менее чем половины от текущей, то есть до 1500 ppi против 3391 ppi, это всё равно значительно выше, чем у складных экранов текущих флагманских смартфонов. Например, плотность экрана Galaxy Z Flip6 — 426 ppi, то есть всего треть от значения, которое нужно компании. И смогут ли производители дисплеев выпустить подходящее решение в срок — вопрос крайне интересный.
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