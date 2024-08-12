Доступная версия Apple Vision Pro столкнулась с трудностями

Некоторое время назад появилась информация о том, что разработка преемника Apple Vision Pro флагманского уровня была приостановлена, поскольку компания решила сосредоточить свои силы и ресурсы на создании доступной версии гарнитуры для запуска новинки в 2025 году. Однако, по информации издания Bloomberg, Apple продолжает работу над премиальной гарнитурой, пытаясь преодолеть некоторые преграды на своём пути, дабы в будущем, вероятно, иметь больше готовых решений. Более того, инсайдер уверен, что компания уже несколько лет работает над доступной версией шлема дополненной реальности, но пока что ей не удаётся реализовать основные функции шлема, ради которых его и будут покупать, при существенном снижении стоимости конечного устройства.

Например, производитель хочет использовать процессор от iPhone вместо чипа от компьютера Mac, поставить дисплеи более низкого качества, полностью убрать функцию EyeSight, разместить меньшее количество камер, а также изменить определённые технические элементы конструкции, чтобы снизить расходы на производство устройства. Ни один из этих решений по снижению стоимости не является удобным для конечного покупателя, потому что ограничения такого формата могут сильно повлиять на продажи в конечном итоге. Пользователи просто не станут покупать устройство, если оно не может и половины от того, что предоставляет флагман. Так что компания пытается найти решение этой проблемы в ближайшие годы.