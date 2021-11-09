Доступны новые обучающие комплекты NVIDIA Edge AI и робототехники

Наборы, разработанные совместно с ведущими преподавателями университета, обеспечивают полный дизайн учебной программы в сочетании с простотой использования. Педагоги могут связать академическую теорию с реальными приложениями, чтобы дать новаторам следующего поколения важнейшие навыки работы с компьютером. Учебные комплекты NVIDIA DLI включают загружаемые учебные материалы и онлайн-курсы, которые обеспечивают основу для понимания и приобретения практических навыков в таких областях, как ускоренные вычисления, наука о данных, глубокое обучение, графика и робототехника.